Donaueschingen Zwei Stunden lang geht es hoch her

Donaueschingen-Wolterdingen. Und mit seinem Vorhaben traf er den Nerv von so manchem Sangeslustigen. 13 Mitstreiter unterschiedlicher Tonlagen konnte Köhler für dieses Unternehmen begeistern, was auch die Vorsitzende Andrea Demond sehr freute. Mit sichtlichem Vergnügen sorgten die Sänger und der Zitherclub aus Furtwangen dafür, dass es in der St.-Kilian-Kirche knapp zwei Stunden lang musikalisch hoch her ging. Es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei gewesen sein. Trotz des widrigen Wetters konnte Andrea Demond am Sonntagabend um die 120 Gäste begrüßen. Und diese erlebten ein eindrucksvolles, lebendiges, spiel-und singstarkes, aber auch kurzweiliges Konzert. Als Dank gab es großen Applaus für die Akteure.

Der Melodien- und Liederbogen war weit gespannt. Gediegene Töne erhoben sich, als sich der Zitherclub unter Leitung von Peter Knöpfle formierte. Die Gruppe präsentierte sich unter anderem eindrucksvoll mit "Abendfrieden", "Straubinger Madel" und den "Weihnachtsgedanken". Instrumente und Stimmen klangen an diesem Abend um die Wette. Der heimische Chor trat mit ganz neuem Repertoire auf. Mit "Frohen Herzen", "Mut zur Menschlichkeit", "Ein leises Lied" sowie weihnachtlichen Liedern erfreuten die Sänger die Herzen der Anwesenden.

Es war ein gelungenes Konzert, eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtstage. Ein dickes Dankeschön gab es von der Vorsitzenden Andrea Demond für Walter Köhler. Doch ein Chorleiter alleine schafft es nicht. Denn nur wenn er auch die richtigen Mitstreiter hat, gelingt dies.