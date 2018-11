Donaueschingen Zum Wohnen im Alter

Donaueschingen. Zum internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am Montag, 3. Dezember, lädt die Rehaklinik Sonnhalde von 14 bis 16 Uhr in die Klinik am Schellenberg ein. Dort informiert die Beratungsstelle Alter und Technik bei einem Vortrag oder am Stand über diverse Hilfsmittel, die auch praktisch getestet werden können, Finanzierungsmöglichkeiten der Hilfsmittel und Umbaumaßnahmen.