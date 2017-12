Donaueschingen Zum Schnäppchenpreis geht’s in die Partnerstadt

Donaueschingen (hon). Die Fürstenberg-Gymnasiasten fliegen nach Rostow am Don in Russland und die Realschüler nach Cincinnati in den USA. Dagegen klingt das Angebot der Stadt, die Pfingstferien in Donaueschigens Partnerstadt Vác verbringen zu können, nicht sonderlich reizvoll. Ist es aber. Unter anderem deshalb, weil Vác und Budapest nur 35 Kilometer entfernt voneinander liegen und die ungarische Hauptstadt den Vergleich mit anderen europäischen Metropolen nicht scheuen muss. Die zentralen Sehenswürdigkeiten der geschichtsträchtigen Stadt sind am Ufer der Donau zu finden, zum Beispiel das bekannte Gellért-Hotel mit seinem Thermalbad, die Universität, der Burgberg mit Königsschloss oder der felsige Gellértberg mit Freiheitsstatue und Zitadelle.