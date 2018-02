Donaueschingen Zum Genuss eine Portion Spaß

Donaueschingen (gvo). Wer die beiden über die Fasnet erlebt hat, darf sich als Besucher der Genuss-Messe am kommenden Samstag über einen närrischen Nachschlag in der Fastenzeit freuen. Letztere wird am Samstag, 24. Februar, 18.30 Uhr, in den Donauhallen kurzzeitig ausgeblendet, denn Ignaz und Severin übernehmen beim Kochduell, bei dem die Besucher mit Kostproben zum Mitgenießen eingeladen werden, die Moderation.