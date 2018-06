Donaueschingen Zukunft der Arztpraxis ist gesichert

Der Vertrag ist unterzeichnet, die Übergabe erfolgt am 1. Juli. Noch am Sonntagabend hatte Willmann die gute Nachricht großformatig in der Praxis ausgehängt: "Meine Patienten waren sehr beunruhigt, viele hatten Bedenken, dass es nicht mehr weitergeht." Nun ist sicher: Dem 68 Jahre alten Doktor, der seine Praxis seit 1980 in der Innenstadt betreibt, steht ein Ruhestand nach Wunsch bevor.

Seine Nachfolger beschreibt er, ohne bereits Namen zu nennen. Er möchte der Entscheidung des Zulassungsausschusses nicht vorgreifen, bat Willmann um Verständnis. So wird ein in Trossingen ansässiger Internist in Donaueschingen eine weitere Nebenbetriebsstätte eröffnen. In Tuttlingen betreibt er bereits eine Filiale.

Nachfolger kommt aus Kolumbien