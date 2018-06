Donaueschingen Zukunft der Arzt-Praxis ist gesichert

Donaueschingen (wur). Der Vertrag ist unterzeichnet, die Übergabe erfolgt am 1. Juli. Noch am Sonntagabend hatte Willmann die gute Nachricht großformatig in der Praxis ausgehängt: "Meine Patienten waren sehr beunruhigt, viele hatten Bedenken, dass es nicht mehr weitergeht." Nun ist sicher: Dem 68 Jahre alten Doktor, der seine Praxis seit 1980 in der Innenstadt betreibt, steht ein Ruhestand nach Wunsch bevor. Seine Nachfolger beschreibt er, ohne bereits Namen zu nennen. Er möchte der Entscheidung des Zulassungsausschusses nicht vorgreifen, bat Willmann um Verständnis. So wird ein in Trossingen ansässiger Internist in Donaueschingen eine weitere Nebenbetriebsstätte eröffnen. In Tuttlingen betreibt er bereits eine Filiale.

Spannender für die Patienten wird sein, wer in der Praxis das Tagesgeschäft betreiben wird: Der Nachfolger ist 1983 geboren, ist Internist und ist aktuell als Funktionsoberarzt an einer Klinik in der Region beschäftigt. Er ist in Kolumbien aufgewachsen, hat dort studiert und arbeitet seit 2011 in Deutschland. "Alle Papiere und Zulassungen sind anerkannt", ergänzt Willmann und bringt eine Episode aus dem Jahr 2013 in Erinnerung: Damals hatte er einem möglichen Nachfolger bereits die Praxisschlüssel übergeben. Allein die Anerkennungen versenkten das Projekt.

In den vergangenen Jahren ging die Nachfolgesuche intensiv weiter. Unverbindliche Anfragen gab es unzählige, mit sieben bis acht Aspiranten befasste sich Willmann ausführlich. Ja vom Verschenken der Praxis war die Rede.