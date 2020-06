Donaueschingen Zubringer auf B 27 bis Ende Juli gesperrt

Beide Zufahrten sind dicht

Zwar hatten die beiden Rathäuser in Donaueschingen und Hüfingen versucht, die Baumaßnahmen so zu koordinieren, dass sie sich zeitlich möglichst wenig überschneiden. Doch die nächsten vier Wochen werden die beiden Zufahrten zur Bundesstraße 27 dicht sein. Schon die Sperrung des Allmendshofener Zubringers hatte für ein erheblich höheres Verkehrsaufkommen in Hüfingen – gerade das Links-Abbiegen auf die Hauptstraße wurde zu Spitzenzeiten doch eher zur Geduldsprobe. Manch einer sah sich in Zeiten zurückversetzt, als der Allmendshofener Zubringer noch nicht ausgebaut war und viele lieber den Weg durch Hüfingen wählten, als an der gefährlichen Einmündung zur Bundesstraße 27 ewig zu warten.