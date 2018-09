Donaueschingen Zentraler Standort für Netzausbau

Geschäftsführer Jochen Cabanis erläuterte den Sachstand der Breitbandversorgung in der Region. 350 Kilometer Backbone, das Glasfasernetz, das wie ein Spinnennetz um und über dem Landkreis liegt, nehmen die Glasfasernetze der Kommunen auf und binden Einwohner und Wirtschaft in der Region bundes- und weltweit an das Internet an. Ziel ist ein Glasfaseranschluss für jedes Gebäude. In dieser Woche geht das Ausbauprojekt Donaueschingen-Aasen in Betrieb. Vorrang hat der Anschluss des Gewerbegebietes. Neun von 15 Betrieben haben sich bereits für einen Anschluss entschieden, erläuert Cabanis. Mit der weiteren Verlegung des Glasfaserkabels durch die Ortschaft sollen alle privaten Haushalte die Chance eines schnellen Internetzugangs bekommen.