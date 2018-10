Donaueschingen Zeichenkunst in extrem feinen Linien

Donaueschingen. Zur Eröffnung der Ausstellung in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen sind am Dienstag rund 80 Kunstinteressierte gekommen.

Moritz Wesseler entdeckt griechische Künstlerin 2006

Moritz Wesseler ist von Anfang an künstlerischer Leiter der von Erbprinz Christian und Erbprinzessin Jeannette zu Fürstenberg angestoßenen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Bereits 2006 hat er das zeichnerische Werk der 1961 geborenen und in Athen lebenden griechischen Künstlerin Christiana Soulou für sich entdeckt und war unverzüglich von dessen Schönheit, Kraft und Intensität gefangen genommen. Und als Jeannette zu Fürstenberg vor fünf Jahren in einer Londoner Galerie Arbeiten von Soulou sah, war sie nach eigener Aussage "schockverliebt".