Donaueschingen Zahlreiche Dinge lassen sich mit Geld nicht kaufen

Eine hochinteressante Diskussion auf dem Podium unter der Leitung von Karin Nagel entwickelte sich, in der die Teilnehmer sich auf einen lebhaften Gedankenaustausch einließen.

Eike Walter vom Schwarzwald-Baar-Klinikum verwies auf den großen Anteil des Gesundheitsbereichs in der Volkswirtschaft. Das wirke sich bei allen Beteiligten aus im Problem des Arbeitsdrucks, in der Motivation und in einem spürbaren Vertrauensverlust. Dennoch sei gerade bei jüngeren Medizinern zu beobachten, wie weiterhin versucht werde, gegenüber den ökonomischen Kategorien die ethischen zu behaupten.

Der Philosophieprofessor Bernhard Gesang von der Uni Mannheim geht von einer weitgehenden Ökonomisierung des menschlichen und gesellschaftlichen Lebens aus, und er sieht die Probleme im Umgang damit: Alles werde zur Ware und marktwirtschaftlichen Prinzipien unterworfen. Damit würden moralische Grundhaltungen wie Vertrauen und Solidarität zerstört.