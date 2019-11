Donaueschingen Zahl der Falschalarme nimmt zu

Nicht betroffen von spitzfindigen Zuordnungen sind Alarmierungen im privaten Bereich: "Wir wollen ja nicht, dass sich ein Nachbar nicht traut, bei uns anzurufen, weil er sich nicht hundertprozentig sicher ist". Nur bei einem allzu nachlässigen Umgang – wenn ein zumutbares, näheres Nachschauen unterlassen wurde – könnte ein Falschalarm für den Alarmgeber Folgen haben, ergänzte der Hüfinger Hauptamtsleiter Horst Vetter.

Donaueschingen und Hüfingen verfolgen bei der Kostenerstattung die gleiche Linie. 13,93 Euro je Mann und Stunde fallen bei Einsätzen an. Zehn Euro bleiben in Hüfingen, egal ob er tags, nachts oder am Wochenende gerufen wird, beim Feuerwehrmann, 3,93 Euro kassiert die Stadt zur Abdeckung übergeordneter Kosten, zu der etwa auch Ausbildungen gehören. Ein Verdienstausfall wird nicht bezahlt. Immerhin beruhe der Feuerwehrdienst auf Freiwilligkeit, betont Vetter. Laut Stadtkommandant Jan-Philipp Bäurer habe man 2018 und 2019 relativ Ruhe bei Brandmeldeanlagen. Bei insgesamt 65 bilanzierten Einsätzen lösten gerade mal 13 der automatischen Anlangen aus.

Einsatz kostet zwischen 500 und 800 Euro

Landeseinheitlich gleich sind die Sätze, die für die Fahrzeuge in Rechnung gestellt werden. In Hüfingen reichen sie vom mittleren Löschfahrzeug (83 Euro) bis zum Rüstwagen (187 Euro). Je nach Aufgebot kostet ein Einsatz in Donaueschingen zwischen 500 und 800 Euro, schlüsselt Schiesel auf. Bei sensiblen Objekten wie Krankenhaus, Altenheimen oder Schulen rückt die Drehleiter automatisch mit aus. Die Mannstunde wird hier mit 15 Euro veranschlagt, ab der zweiten Stunde sind es zehn Euro: rund um die Uhr und ohne Verdienstausfall. Abrechnungstechnisch sei das System einfacher, heißt es aus beiden Städten.

"Keine Ursache" könne man auch dem Falschalarm nicht zuschreiben, betont der Bräunlinger Gesamtkommandant Martin Frey. Ein Sensor reagiere nun mal. In Bräunlingen stellt die Stadt eine Rechnung über sieben Euro je Mannstunde plus einen Verdienstausfall aus. Einsätze wegen Brandmeldeanlagen gebe es immer mal wieder. Sie seien aber kein echtes Ärgernis, weil sich die Firmen von sich aus bemühten, das Problem schnellstmöglich zu lösen.

In der Brandmeldezentrale laufen alle Meldungen der installierten Senoren zusammen. Sie ist erster Anlaufpunkt der Wehr. Hinterlegt sind Infos zur Melderlinie, einer Karte, auf der eine grüne Linie zum Auslöser führt. Die Wehr prüft dort die Umgebung. Gibt es keine Anhaltspunkte für einen Schaden, stellen Feuerwehr und Haustechniker die Brandmeldeanlage wieder scharf.