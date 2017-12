Donaueschingen Wunsch: Jemand zum spazieren

Die Jubilarin erfreut sich guter Gesundheit, folglich lautet ihr Geburtstagswunsch: "Hoffentlich bleibt es noch lange so". Das Einzige, was ihr nach eigener Aussage fehlt, sei jemanden, der ab und zu mit ihr spazieren läuft. Die gebürtige Neukircherin ist Ehrenmitglied des Narrenvereins Immerfroh und langjähriges Mitglied der Bregtal-Glonki. Seit 31 Jahren gehört sie der Altertums-und Brauchtumspflege in Brigachtal an, seit 50 Jahren dem Bund für Heimat und Volksleben.

1938 zog die Jubilarin mit ihrer Familie nach Zindelstein in das Auhaus, ein Jahr später nach Wolterdingen in die ehemalige "Schliefi", bevor sie dann in der Siedlung ein Haus bauten. Vor 16 Jahren verstarb ihr Ehemann, 2011 auch ihr neuer Lebensgefährte. Doch sie ließ den Kopf nie hängen, denn ihre Devise lautet: "Auch wenn es manchmal schwer fällt, darf man sich nicht gehen lassen". Zum Ehrentag gratulieren drei Kinder und ein Enkelkind.