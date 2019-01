Donaueschingen Workshop bringt Kinder zur Kunst

Donaueschingen. Seit Dezember läuft die Kooperation des Museum Art Plus mit dem Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen. Da ist es an der Zeit, mal den Tutoren über die Schulter zu schauen. Denn Kunst und Naturwissenschaften bringt man ja gemeinhin nicht unbedingt zusammen. Deshalb hat Mona Reich, Abiturientin und Mitarbeiterin des Museum Art Plus, den Workshop "Schwarz und Licht" besucht und Gespräche mit Betreuern und Teilnehmern geführt.