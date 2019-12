Donaueschingen Worauf achten beim Weihnachtsbaum-Kauf?

Rita Bolkart und ihr Mann haben den Kolbenhof 1998 von Ritas Vater übernommen. Der wiederum war 1995 in den Weihnachtsbaumverkauf in Schonach eingestiegen. Er schlug die Weißtannen und Fichten im 65 Hektar großen Wald, der zum Hof gehört. "Wir wollten das dann ausbauen und haben eine Christbaumkultur angelegt, 2006 folgte die zweite", erzählt die Schonacherin, die mit den verschiedensten Baumarten experimentiert: Koreatanne, Seidenkiefer, Schwarzkiefer, Nobilis, Balsamtanne, Felsengebirgstanne, Weißfichte, Riesentanne, Douglasie, Nordmanntanne und Coloradotanne. Für das Ehepaar stand auch fest, den Hof biologisch zu führen. Der landwirtschaftliche Betrieb ist seit 2000 nach Lacon zertifiziert, einem Prüfinstitut mit Sitz in Offenburg.

Bäume wachsen von alleine. Das Kultivieren von Weihnachtsbäumen ist also ein ruhiger Job, oder?

Von wegen. Die Christbaumkulturen des Kolbenhofs liegen ganz typisch für den Schwarzwald an Steilhängen und sind mit Maschinen nicht zu bewirtschaften. Beim Anbau kommen keine Pflanzenschutzmittel (Herbizide und Pestizide) zum Einsatz, gedüngt wird mit Jauche aus der Mutterkuhhaltung. Die Pflanzungen müssen mit der Motorsense und dem Rasentrimmer freigehalten werden. "Da spürt man am Abend jeden Knochen", erzählt Rita Bolkart. Außerdem muss sie die Bäume regelmäßig schneiden, damit sie in Form kommen. Das wiederum ist eine Wissenschaft für sich. "Ich mache das jetzt schon seit über 20 Jahren, aber ich lerne immer wieder dazu", so die Schonacherin. In regenarmen und heißen Sommern ist es möglich, dass die ganze Arbeit für die Katz war. "Dieses Jahr hatten wir Ende Juni 38 Grad. Da konnte man zuschauen, wie die Triebe verbrannt sind", berichtet Rita Bolkart. Selbst wenn das Wetter mitspielt: Von 100 gesetzten Jungbäumen kämen maximal 45 durch.

Welche Qualitätskriterien muss ein Weihnachtsbaum erfüllen?

Laut Rita Bolkart zeichnet sich ein schöner Weihnachtsbaum durch seinen gleichmäßigen, geraden Wuchs aus. Die Äste müssen stabil sein und der Abstand zwischen den Astreihen sollte nicht weniger als 50 Zentimeter betragen.

Die Quirle (Die Reihe von Seitenäste) sollten nicht zu weit auseinanderstehen, sonst wirkt der Baum schütter. Bäume unter 1,50 Meter Höhe sollten mindestens vier Quirle haben, bis zu einer Höhe von zwei Metern mindestens fünf. Der Baum sollte höher als breit sein, die Breite aber nicht weniger als die halbe Höhe betragen. Achtung: Den Baum nicht im Netz kaufen: Nur unverpackt lässt sich der Wuchs beurteilen.

Gibt's bei Weihnachtsbäumen einen Trend zu beobachten?

Immer mehr Kunden verlangten nach Bäumen, die nicht nur dem Auge, sondern auch der Nase schmeicheln, weiß Rita Bolkart. Einen ausgesprochen starken Tannenduft versprühe die Edeltanne, auch Nobilistanne genannt. Er erinnere an Weihrauch. Die Douglasie begeistere durch ein starkes Zitrus-Bukett.Kiefernbäume dagegen böten ein wohltuendes, würziges Aroma.

Wie erkennt der Laie, ob ein Baum frisch geschlagen ist?

Durch einen Blick auf den Baumstumpf. Der sollte hell und feucht sein. Rissige Stellen deuten auf längere Lagerung hin, verblasste Nadeln sind trocken. Da sich beim Transport meist die Poren verschließen, sollte der Stumpf vor dem Aufstellen um einen Zentimeter gekürzt werden. Wasser im Baumständer nicht vergessen. Außerdem empfiehlt Rita Bolkart, den Baum im Transportnetz zu lagern, da so die Verdunstungsoberfläche geringer sei. Der Lagerort darf kühl und feucht sein und sollte keine hohen Temperaturunterschiede haben.

Sind Bolkarts Bio-Bäume teurer als die von konventionellen Anbaubetrieben?

Laut Rita Bolkart kosten sie im Schnitt zwei bis 2,50 Euro mehr als die nicht-biozertifizierten. Eine zwei Meter hohe Nordmanntanne schlägt so mit rund 37 Euro zu Buche.