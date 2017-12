Donaueschingen Wolfgang Karrer sagt Tschüss

Nach 23 Jahren ist jetzt Schluss in dem Amt. "Demokratie lebt vom Wandel. Und mit 66 Jahren hat man auch ein gutes Rentenalter erreicht", sagt Karrer und räumt seinen Gemeinderatssitz für Jens Reinbolz. Dieser hatte im März Karrer bereits als SPD-Chef abgelöst.

"Wolfgang Karrer hat in diesen 23 Jahren vieles geprägt", sagt Oberbürgermeister Erik Pauly. Besonders seine Fachkenntnisse als Raumplaner habe Karrer eingebracht und viel Zeit in dieses Ehrenamt investiert. "Es gibt wenige, die die Stadt über so lange Zeit hinweg geprägt haben."

SPD-Stadtrat Gottfried Vetter unterstrich die politische Herkunft von Karrer. "Er hat seine sozialdemokratische Schwerpunkte in den Gemeinderat gebracht." Trotzdem habe Karrer auch eine "gewisse Portion Pragmatismus" besessen und sich der Sachpolitik verpflichtet.