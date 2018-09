Donaueschingen Wirt stirbt bei Unfall

Donaueschingen/Villingen (tri). Tödlich verunglückt ist am Mittwoch der Wirt des Villinger Flughafens. Gaetano Calanni, der vor zwei Jahrzehnten seinen gastronomischen Wirkungskreis in Donaueschingen hatte, war auf der Rückfahrt aus Freiburg, als er einen abbiegenden Kleinbus überholte und mit ihm zusammenstieß. Beide Fahrzeuge befanden sich auf der Bundesstraße 500 in Richtung Furtwangen. In dem Bus sollen sich laut Polizei Schüler befunden haben. Sie seien unverletzt. Ein Polizeisprecher stellte die Identität des Getöteten nicht in Abrede.