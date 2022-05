2 Übungsgespräch: Hauptfeldwebel Samir Barth (links) macht sich Notizen. Zwei Soldaten unterhalten sich hier mit einem malischen Polizeichef, gespielt von Patrick Hesse von der Donaueschinger Polizei. Foto: Simon

In den vergangenen Tagen waren des Öfteren Soldaten in der Donaueschinger Innenstadt unterwegs. Und das in voller Montur: mit Waffe, Rucksack, Koppel und Funk.















Donaueschingen - So real wie möglich sollen die Bedingungen für die Soldaten sein. Denn sie bereiten sich auf ihren Einsatz in Mali vor. Dort soll das Jägerbataillon 292 ab Herbst den Frieden sichern. Das Bataillon wird den Stab, die Unterstützungskompanie und die Objektschutzkompanie als Kern der Aufklärungstaskforce für die UN-Mission Minusma stellen. Sie dient der Stabilisierung des Friedens in dem großen westafrikanischen Land. Was die deutschen Soldaten dort erwartet, das können ihnen lediglich jene Soldaten vermitteln, die vor zwei Jahren schon einmal dort waren. So wie Hauptmann Pascal Hille und Hauptfeldwebel Samir Barth. Sie haben auch die Übungen in der Innenstadt begleitet und ausgewertet.