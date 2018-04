Donaueschingen "Wir machen hier Sport"

Donaueschingen (guy). Der kleine Platz ist jedoch mittlerweile in die Jahre gekommen und vieles hat im Laufe der Zeit federn lassen müssen. Das Holz an den Rampen ist aufgesprungen, am Boden ragt Metall hervor – eine Stolperfalle für das Skateboard.

"Es ist ein oder zwei Jahre her, da wurde hier was saniert. Drei Sachen wurden für 5000 Euro in Ordnung gebracht. Die Teile sind aber bereits wieder kaputt", erklärt der 19-jährige Mathew Glasow. Er ärgert sich, dass damals nicht mit den Leuten gesprochen wurde, die den Platz hauptsächlich nutzen: "Eine Firma kam und hat das einfach gemacht. Mit uns aber hat noch nie jemand gesprochen."

Das wäre jedoch aus Sicht der Skater für die Stadt sowie die Nutzer der Anlage mehr als sinnvoll: "Seit jeher haben wir den Platz in Eigeninitiative gerichtet, wir halten ihn sauber. Die Stadt schaut einmal im Monat vorbei", sagt Glasow. Gerne würde die Gruppe hier etwas machen, bei einer Neugestaltung auch tatkräftig mitanpacken. Nicht nur mit den Händen, sondern auch finanziell: "Wenn die Stadt es zulässt, würden wir gerne Sponsoren suchen, ein Crowd­funding starten." Man habe in letzter Zeit einen großen Zuwachs: "20 Leute sind regelmäßig hier, etwa 50 bis 60 Aktive aus der Region schauen auch vorbei", erklärt Glasow.