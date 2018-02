Donaueschingen Windkraft-Pläne auf Länge: Eine Ökodiktatur?

Davon hängt viel ab, denn Solarcomplex wird nach eigenen Angaben vorher nicht mit dem Roden anfangen. Deutschland sei ein Rechtsstaat – gegen so gut wie alle behördlichen Entscheidungen könnten Rechtsmittel eingelegt werden. "Das ist gut so, und das Bürgerunternehmen Solarcomplex spricht sich selbstverständlich dafür aus, dass Projekte kritisch begleitet werden und auch rechtlich geprüft werden können", sagt Solarcomplex-Vorstand Bene Müller. Wenn der Windpark Länge nun realisiert werde, sei ein langes und intensives Genehmigungsverfahren beendet. Doch: "Hierbei von einer Ökodiktatur zu sprechen, geht völlig an der Realität vorbei", so Müller.

Wenn die Bürgerinitiative bemängele, dass nun seitens des Regierungspräsidiums Freiburg und des Landratsamtes Schwarzwald-Baar Entscheidungen getroffen würden, bevor die Petitionen entschieden sind, so sollte sie auch ihr eigenes Handeln einer kritischen Betrachtung unterziehen. "Im vorliegenden Fall wurde seitens der BI das Petitionsrecht bewusst instrumentalisiert und die Akteure der BI müssen sich fragen lassen, ob sie dieses Recht nicht nur gebraucht, sondern auch missbraucht haben", unterstricht Müller.

Im Monatsrhythmus neue Petitionen