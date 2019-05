Donaueschingen Windarmes Wochenende an den Drachentagen

Während am ersten Veranstaltungstag am Samstagnachmittag auf dem Donaueschinger Flugplatz sowohl wenig Wind als auch regnerisches Wetter herrschte – zwischendrin gewitterte es sogar mehrfach kräftig – gab’s am Sonntag dann doch tatsächlich Sonne und blauen Himmel – aber immer noch wenig Wind. Die spektakulären stablosen und farbenprächtigen Großdrachen mussten daher am Wochenende die meiste Zeit zwangsläufig am Boden bleiben und nur die kleineren, windschwachen Drachenmodelle enterten den bodennahen Luftraum über dem Flugplatzgelände.

Drachenbauer aus Europa

Die zahlreich aus ganz Europa angereisten Drachenbauer nutzen dennoch die beiden Tage und verlegten sich halt mehr aufs Fachsimpeln oder machten es sich vor dem Zelt oder Wohnwagen einfach auf dem Campingstuhl gemütlich.