Donaueschingen Willmans Praxis im Herzen der Stadt bleibt erhalten

Mit mehreren Medizinern steht Willmann bereits in Verhandlungen, weitere Gespräche mit neuen Bewerbern folgen noch, berichtet er auf Nachfrage. Der alteingesessene Arzt ist sich nach eigener Aussage zu 95 Prozent sicher, seinen Patienten und seinen sechs Mitarbeiterinnen bald einen neuen Hausarzt beziehungsweise Chef präsentieren zu können. Willmann ließ sich in Donaueschingen vor 38 Jahren als Hausarzt nieder, nachdem er zuvor in mehreren Krankenhäusern Berufserfahrung gesammelt hatte. Ein Gutachter hat den Wert seiner Praxis im Herzen Donaueschingens auf einen sechsstelligen Betrag taxiert – eine schöne Mitgift für Nachfolger oder Nachfolgerin.

Willmann erzählt, von seinen Patienten durchweg positive Reaktionen auf seinen wohl einmaligen Weg, seine Praxis erhalten und damit seine Patienten weiter gut betreut zu wissen, bekommen zu haben. "Das passt zu Ihnen." Mit diesen vier knappen Worten bringt ein Mann, dessen Frau der Mediziner vor 25 Jahren in den Tod begleitete, die Resonanz auf Willmanns Verschenk-Aktion auf den Punkt.

Ob Clemens Willmanns Idee Schule macht und weitere Ärzte, die sich zur Ruhe setzen wollen, seinem Vorbild folgen werden? In einer zunehmend egoistischer werdenden Gesellschaft ist das schwer zu sagen.