Donaueschingen Willi Hirt wird 80 Jahre alt

Donaueschingen-Grüningen. Grüningens ehemaliger Ortsvorsteher Willi Hirt darf am Samstag in Rüstigkeit seinen 80. Geburtstag feiern. Die Liebe und Verbundenheit zu dem Dorf, in dem er geboren wurde, mit fünf Geschwistern aufgewachsen wie auch zur Schule gegangen ist und später als hauptberuflicher Landwirt die Felder bestellt hat, spiegelt sich in seiner 17-jährigen Tätigkeit als Ortsvorsteher.