Donaueschingen "Wilde Malerei"

Seine aktuellen, freien Arbeiten beschäftigen sich mit Vergänglichkeit, der Urgewalt der Naturkräfte, Ihrer Schönheit und dem, Ihnen innewohnenden, Ewigkeits-Versprechen und diese "haptisch-gestisch" aufzugreifen, zu antizipieren und eine unmittelbare, bisweilen rauhe und spontane Sinnlichkeit zu konstatieren.

Geboren in Wuppertal Westfalen, lebt Chris Leithae­user jetzt in Donaueschingen. Er ist in diesem Jahr nach Bernd Scheller, der zweite Künstler der Künstlergilde, der in der Rathausgalerie seine Werke präsentiert.

Die Künstlergilde Donaueschingen wurde 1970 als lose Interessengemeinschaft von Kunstschaffenden ins Leben gerufen mit der Intention, das kulturelle Leben der Stadt Donaueschingen durch Ausstellungen und gemeinnützige Aktivitäten zu bereichern, um den Gedankenaustausch von und zwischen Kunstinteressierten und Kunstschaffenden in der Region zu fördern.