Donaueschingen Wiedersehen ist Thema des Abends

Die Jugendkapelle Aufen-Grüningen unter der Leitung von Benedikt Hauger reiste vom "Arc de Triumphe" in Paris zum Mond und begeisterte schließlich mit einem bunten "Party Dance Mix". Nach der Pause füllte sich die Bühne. Die Grüninger begeisterten mit "Procession Of The Nobles, der English Folk Song Suite", "Oregon" ,"You Raise Me Up" mit einem Tenorhorn-Solo von Laurin Schrenk und dem Konzertmarsch "Mercury".

Für 25 Jahre aktive Zeit wurde Stefanie Foki vom Vorsitzenden des Blasmusikverbands Markus Schrenk mit der silbernen Ehrenadel ausgezeichnet.

40 Jahre aktiv ist Norbert Keller. Der Tausendsassa agierte auch als Hausmeister und hat viele Jahre als Ausbilder gearbeitet. Eigentlich wird man nach 40 Jahren Ehrenmitglied, doch diese Auszeichnung hatte man ihm bereits vor Jahren für sein großes Engagement verliehen. Thomas Limberger, der von 2003 bis 2018 das Vororchester leitete, wurde verabschiedet.

Er habe dort ein tolles musikalisches Niveau gehalten, 38 aktive Musiker sind daraus hervor gegangen.

Limberger wurde zum Ehrendirigenten der Bläserjugend Grüningen ernannt.