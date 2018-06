Das Kommunale Kino Guckloch in Donaueschingen zeigt am Montag, 25. Juni, 20.15 Uhr, in Zusammenarbeit mit der Umweltgruppe Südbaar die Dokumenation "10 Milliarden – Wie werden wir alle satt?" Donaueschingen. Schon heute hat jeder Sechste zu wenig Nahrung. Im Laufe des 21. Jahrhunderts soll die Bevölkerung auf zehn Milliarden Menschen ansteigen, wodurch sich die Frage stellt, woher die Nahrung für deren Versorgung kommen soll. Das Lager der industriellen Landwirtschaft setzt auf weitere Expansion und Massenproduktion, während die traditionelle Landwirtschaft dazu aufruft, behutsamer mit den Ressourcen umzugehen, deren schamlose Ausbeutung die Grundlage für die Ernährung der Menschheit zerstört. In Valentin Thurns Dokumentation werden beide Seiten und Visionen für die Zukunft vorgestellt und kritisch hinterfragt. Durch diesen Ansatz wird der Zuschauer letzten Endes selbst dazu aufgerufen, sein eigenes Essverhalten zu problematisieren.