In Zeiten ansteigender Hysterie stellt Kabarettist Florian Schroeder die Fragen, auf die es heute wirklich ankommt: "Wie kommt das Böse in die Welt?" Am Freitag, 24. Mai 2019 stellt er sich dieser und weiteren Fragen in Donaueschingen auf der Bühne im Strawinsky Saal. Tickets gibt es unter 0771/85 72 21. Foto: Eidel