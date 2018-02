Donaueschingen Wie geht es mit Verkehrskonzept weiter?

Oberbürgermeister: Der FDP/FW-Antrag sei rechtzeitig eingegangen, um ihn in der Sitzung am 27. Februar zu behandeln. Und was ist mit der Umsetzung der Tempo-20-Zone und der Einbahnstraße? "Ich habe bei allen Fraktionen nachgefragt, ob wir den Vollzug bis zu der Entscheidung über die Neubehandlung aussetzen können", sagt Erik Pauly. Bislang habe er allerdings noch nicht von allen Fraktionen einen Rückmeldung erhalten. Sollte sich der Gemeinderat für eine Neudiskussion aussprechen, "wollen wir das so zeitnah wie möglich, auf die Tagesordnung setzen. Allerdings soll es auch keinen Schnellschuss geben." Der FDP/FW-Antrag beinhalte schließlich einige Punkte, bei denen noch Klärungsbedarf bestehe.