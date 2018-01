Donaueschingen Wichtige Investitionen stehen bevor

Donaueschingen-Neudingen. Als Beleg führte er das geplante Neubaugebiet am Weiherbrünnele mit seinen rund 33 Bauplätzen oder die bevorstehende Erweiterung des Kindergartens an.

Zweifellos gehört zu einer intakten Entwicklung auch ein reges Vereinsleben, das in Neudingen zahlreiche Vereine mit viel ehrenamtlichem Engagement bewerkstelligen. Münzer führte den selbstlosen Einsatz der Jugendlichen während der Renovierung ihres Jugendraumes in der Molki an, erwähnte aber auch die Bereitschaft des Radsportvereins, der Landfrauen und der Gesangsgruppe zur gemeinsamen Nutzung eines Vereinsraumes in der Schule. Münzer sicherte für die hierfür noch ausstehenden Abklärungen seine Unterstützung zu.

Auf der Spur des Fortschritts befindet sich Donaueschingens östlichster Ortsteil auch hinsichtlich der Breitbandverlegung, die im kommenden Jahr in hoher Anschlussdichte erfolgen soll. Münzer dankte den zahlreichen Helfern im Hintergrund, die sich bei der Friedhofspflege bis hin zum Schneeräumdienst einbringen. Seine positive Wirkung verfehlte auch der Geschwindigkeits-Smiley nicht, der die motorisierten Fahrer zur innerörtlichen Temporeduzierung bewegt und ab sofort regelmäßig aufgestellt werden soll.