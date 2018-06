Donaueschingen Wettbewerbe und ganzjähriges vielfältiges Freizeitangebot

Donaueschingen. Der Skiclub (SC) Baar Donaueschingen präsentierte sich als ein Verein, der ein attraktives Ganzjahresprogramm anbietet. Ein vielfältiges Freizeitangebot, der Rennsport und die Geselligkeit halten sich die Waage. Vorsitzender Hendrik Löffler blickte zufrieden auf das vergangene Vereinsjahr, in dem es gelang, den Mitgliederstand konstant bei rund 350 zu halten.

"Der vergangene Winter war top, das erste Training am Feldberg bereits am 2. Dezember möglich", resümierte der stellvertretende Sportwart Rolf Hirt ein insgesamt erfolgreiches Sportjahr mit einem frühen Trainingsbeginn auf Schnee. Neben einigen Top-Platzierungen auf den Podiumsrängen ragten die Qualifikation von Lia Fritschi in der Altersklasse U 12 für das Finale des Deutschen Skiverbands in Seefeld, die Teilnahme von Sophie Kistenbrügger an den Special Olympics und die Vereinsmeistertitel für Loreen Geibel und Luis Fritschi heraus. Das vom SC Baar auf dem Feldberg ausgerichtete Kids Race zählte 70 Teilnehmer. Das Trainingslager für die rund 25 Rennläufer fand traditionell im schweizerischen Vals statt, Trainingseröffnung war bereits im Herbst in Sölden.

Doch auch im Sommer bietet der SC ein Programm. Am Wochenende begann der SC mit den Inlinetrainingseinheiten, am 30. Juni nimmt er die Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen ab. Im Juli führt ein Ausflug in einen Kletterpark, zudem steht eine sportliche Radtour im Programm. Für den September sind eine Kanufahrt auf der Donau, der Beginn der Skigymnastik und Wasserskifahrten auf dem Tunisee bei Freiburg geplant. Die obligatorische Mitwirkung beim Herbstfest, eine Schluchtensteig-Wanderung und der Brettlemarkt runden das Sommerprogramm ab, bevor es dann wieder in den Schnee geht. Neuer Pressesprecher ist Jens Kistenbrügger, der auf Siegfried Merz folgt. Seit 40 Jahren gehören Harald Morath, Anton und Thomas Hermann den Verein an. Auf ein Vierteljahrhundert Vereinstreue kommen Thomas Hirt, Sigrun Schweizer, Rita Männlin-Bernhardt und Stefan Männnlin.