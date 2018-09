Donaueschingen Werkzeug gestohlen

Donaueschingen-Allmendshofen. An einer Brückenbaustelle in der Riedstraße in Allmendshofen haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei aufgestellte Baustellencontainer aufgebrochen. Aus den Containern entwendeten die Einbrecher diverse Baumaschinen und Werkzeug.