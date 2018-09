Donaueschingen Werderstraße dient als Abkürzung

Donaueschingen (jak). Es werde in ihrer Straße der Verkehr gezählt und sollte das Ergebnis zeigen, dass mit der Einrichtung der Einbahn­straße an der Stadtkirche viele Autofahrer die Werderstraße als Abkürzung nehmen, dann würde es Maßnahmen geben, um die Durchfahrt zu erschweren. Die Verkehrszählung scheint stattgefunden zu haben, die Zahlen scheint es zu geben, doch scheinbar sind sie ein Geheimnis. Der vorsichtige Versuch von SPD-Stadtrat Peter Rögele, ob denn in der nächsten Gemeinderatssitzung "die Möglichkeit bestünde, die Zahlen zu bekommen" und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, ist nicht einfach mit einem Ja zu beantworten.

"Grundsätzlich bedarf es einer gewissen Zeit, bis sich die Verkehrsströme eingestellt haben und sich jeder daran gewöhnt hat", erklärt Oberbürgermeister Erik Pauly. Vom zuständigen Planungs­büro habe man die Empfehlung bekommen, sich erst nach "etwa einem Jahr" die Zahlen anzuschauen. Auch könnte man das noch gar nicht bewerten, weil die Navigationsgeräte erst seit ein bis zwei Wochen – nach einem langen Kampf von Ordnungsamtsleiter Andreas Dereck – mit der neuen Software ausgestattet worden wären, die die Einbahnstraße an der Stadtkirche auch enthält. Erst seit diesem Zeitpunkt würden auswärtige Autofahrer auch auf dem richtigen Weg durch die Stadt geleitet. Was allerdings möglich wäre, sei "eine Tendenz darzustellen".

Und auch Bürgermeister Bernhard Kaiser warnte eindrücklich davor, die Zahlen überzubewerten. "Die Verkehrzählung fand an einem Straßenast statt – dem Sensibelsten", so Kaiser. Eine komplette Verkehrszählung, so wie sie im Herbst 2017 im Rahmen der Entwicklung des Verkehrskonzeptes stattgefunden hat, habe es nicht gegeben. "Der Gemeinderat hat das mit Mehrheit aus der Hüfte heraus entschieden." Es würde Jahre dauern, bis sich mancher Verkehrsteilnehmer mit solchen Neuerungen abgefunden habe. So manch einer würde am Rathausplatz aus reinem Protest immer noch falsch fahren. Aber: An der Werderstraße werde gearbeitet. "Wir werden da auch sehr unkonventionelle Mittel anwenden", verkündet Kaiser. So würden beispielsweise Autofahrer befragt, warum sie eigentlich gerade auf dieser Straße unterwegs seien: "Wir sehen ja an den Kennzeichen, dass es sich meist nicht um ortsunkundige Autofahrer handelt, sondern um Bürger, die einfach den kürzesten Weg wählen."