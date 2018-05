Donaueschingen "Werde Weltfairänderer": Workshops gegen eine ungerechte Welt

Das Angebot "Werde Weltfairänderer" ist pro Jahr nur drei- bis viermal unterwegs. Haben Sie viele Bewerbungen auf dem Tisch?

Ja, in der Tat. Es ist wirklich sehr schön zu spüren, dass die Schulen im Erzbistum Freiburg das als interessantes Angebot sehen. Anfragen kommen einerseits von den Schulen selbst, wenn eine engagierte Schulleitung oder Lehrkraft sieht, dass unsere Themen genau in den Unterricht passen. Weitere Anfragen kommen aus den katholischen Jugend- und Schulorganisation.

Da müssen Sie ja eine Auswahl treffen. Warum bekam Donaueschingen den Zuschlag?

Wir entscheiden das weniger nach dem Ort, sondern nach dem Engagement des Teams vor Ort. In Donaueschingen war das Team sehr engagiert. In der Realschule kamen schon die ersten Ansätze für das Thema Fairer Handel von den Schülerinnen und Schülern selbst. Wie etwa beim Automaten "Fairomat". Das war für uns der Ansatz für den ersten gemeinsamen Schritt.

Wie finanzieren sich die Weltfairänderer?

Das Weltfairänderer-Projekt lief seit 2013 bis 2017 in einer Projektphase. Da wurde die finanzielle Seite streng beäugt. Spätestens, als wir in der Projektphase den Umweltpreis verliehen bekamen, war klar, dass wir mit diesem sinnvollen Projekt tatsächlich die Menschen erreichen, die wir erreichen wollen. Mit dem Jahreswechsel wurden das Projekt und meine Stelle verstetigt. Es gibt ein kleines Budget. Zuschüsse beantragen wir über den Landesjugendplan und die Schulpastorale im Ordinariat Freiburg. Zudem tragen die Schulen ihren Anteil zu den Finanzen bei. Die Schulen zahlen für jeden Schüler und jede Schülerin, die einen unserer Workshops besuchen, 1,50 Euro. Wir als Team sind in der Regel mit acht bis zehn Leuten eine Woche vor Ort. Von der Schule bekommen wir die Verpflegung bezahlt. Für die Nachmittagsaktionen muss die Schule dann selbst mit ihrem Budget haushalten. Wir helfen dafür auch bei der Sponsorensuche, die offenbar auch in Donaueschingen erfolgreich gelaufen ist.

Was sind nach Ihrer Erfahrung die Angebote, die Jugendliche am stärksten beeindrucken?

Bei den Workshops vormittags ist es weniger ein Thema, sondern die Art und Weise, wie wir arbeiten. Methoden, die wir aus der Jugendarbeit kennen und lieben, bringen wir mit an die Schule. Es geht darum, Sachen auszuprobieren, nachzuspüren oder anzufassen. Zum Beispiel wird im Schokoladenworkshop erzählt, dass bei der Kakaoernte achtjährige Kinder zehn Stunden am Tag schwere Säcke schleppen müssen. Da haben wir so einen zehn Kilo schweren Sandsack dabei. Jedes Kind darf ihn hochheben. Auch wenn mancher Witze macht: Dieses Erlebnis prägt sich ein.

Sie bringen sogenannte Teamer mit. Was sind das für Leute?

In Donaueschingen sind wir zu acht. Eine Teilnehmerin des Freiwilligen Sozialen Jahres, ich und sechs Teamerinnen und Teamer. Das sind junge Erwachsene; in der Regel 20 bis 25 Jahre alt und aus der Jugendarbeit kommend. Egal ob sie Ministrant(in), Pfadfinder(in) oder aus anderen Verbänden waren: Sie wissen, wie man vor einer Gruppe steht, kennen Pädagogik und Didaktik. Sie haben ihre Grundkurse und Schutzschulungen besucht. Dazu kommen Menschen mit einem Spezialinteresse an Nachhaltigkeit, globaler Gerechtigkeit und Fairtrade.

Wie muss man sich Ihre kleine Zeltstadt vorstellen?

Es werden ab Sonntagmittag drei Zelte aufgebaut. Das Hauptzelt ist das schwarze Zelt. Das ist eine Jurte. Dort wird sich die ganze Zeit das Fair-Café befinden. Hier gibt es fairen Kaffee, Kakao, Tee und Süßigkeiten. Mit dem Angebot gehen wir gegen das Vorurteil an, Fairtrade schmeckt nicht. Natürlich ist das Zelt auch ein Ort der Kommunikation. Das Zirkuszelt ist ein Zelt, in dem Workshops stattfinden, das dritte Zelt heißt einfach Workshop-Zelt. Der Zweck ist klar. Jeweils zwei Workshops finden parallel statt. Zudem gibt es in den Zelten kleine Ausstellungen, die sich selbst erklären.

Die Fragen stellte Jens Wursthorn