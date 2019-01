Donaueschingen (jak). Jürgen Maas, Severin Graf, Andreas Merkle oder Tobias Butsch? Am Dienstagabend entscheidet sich, wer von ihnen Bürgermeister von Donaueschingen wird und die Nachfolge von Bernhard Kaiser antritt, der nach mehr als 36 Jahren Ende Februar in den Ruhestand gehen wird. Die Wahl durch den Gemeinderat ist öffentlich und findet ab 18 Uhr im Strawinsky Saal der Donauhallen statt, damit die Bürger dabei sein können. Schließlich ist es lange her, dass in Donaueschingen ein neuer Bürgermeister gewählt wurde. Jeder Kandidat erhält 20 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Anschließend können die Gemeinderäte noch Fragen stellen.