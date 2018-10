Donaueschingen Wer gut erzählt, inspiriert die Zuhörer

Eine andere Gattung der Erzählung ist insbesondere in den katholischen Kindergärten gefragt, also zum Beispiel in St. Lioba und St. Elisabeth in Donaueschingen, St. Vinzenz in Bräunlingen oder St. Verena in Hüfingen. Hier sollen die Kinder erfahren, wer die Person ist, nach der ihr Kindergarten benannt ist und warum sie verehrt wird. Naturgemäß vermischen sich dabei konkrete historische Fakten und nicht belegbare Legenden. In der Erzählung kann aber deutlich werden, worin eine gute Tat besteht, was als Wunder bezeichnet wird, was es früher für Lebensformen gegeben hat oder warum bestimmte Menschen lange nach ihrem Tod noch als Vorbild angesehen und verehrt werden.

Vorlesen als Magnet

"Oma, kannst du mir vorlesen?" Wer Enkelkinder hat, die selbst noch nicht lesen können, kennt Fragen wie diese gut. Textgenaues Lesen, umschreibendes Erläutern mit eigenen Worten und aufmerksames gemeinsames Betrachten von Illustrationen werden zur untrennbaren Einheit. Aber auch für viele Grundschulkinder gilt, dass Vorlesen und Erzählen auf sie viel Anziehungskraft ausüben. Die städtischen Bibliotheken der Baar bieten deshalb mit engagierter Unterstützung durch freiwillige Lesepaten regelmäßig Vorlesestunden an. Christiane Lange, die Leiterin der Stadtbibliothek Donaueschingen, sagt: "Um stark im Lesen zu werden, muss ein Kind zuhören können."

Kostümführungen

Wer eine Stadt näher kennenlernen möchte, kann an einer Stadtführung teilnehmen. Er möchte erzählt bekommen, was es mit der Geschichte des Ortes, seinen Bauwerken und anderem auf sich hat. Die Stadtführer sind dabei meistens Menschen, die sachlich informieren und ein paar Anekdoten einstreuen. In jüngerer Zeit werden auf der Baar vermehrt Führungen angeboten, bei denen aus speziellen Perspektiven erzählt wird. Stadtführer schlüpfen in Kostüme und erzählen Interessantes aus der Sicht etwa eines Hüfinger Nachtwächters in Begleitung einer Hebamme oder als Fräulein zur Kur in Dürrheim vor 100 Jahren. Ihr Erzählduktus hat andere Farben, die Verbindung von Theatralik und Information schafft einen eigenen Reiz.

Poetry-Slam begeistert

Erzählen sucht und findet aber auch immer wieder ganz neue Ausdrucksformen. Erst 30 Jahre ist es her, dass hierzulande eine ganz neue Form des Erzählens begeistert, die sich Poetry-Slam nennt. In einem Wettbewerb tragen die Teilnehmer dabei selbst verfasste kurze Texte als künstlerische Performance vor und das Publikum wählt am Ende einen Sieger. Als Plattform für dieses spannende neue Erzählen hat sich mit Experimentierfreude und Erfolg das Donaueschinger Museum Art-Plus geöffnet.

Die Erzählkultur lebt auf der Baar an vielen unterschiedlichen Orten. Sie wird mit Dach über dem Kopf wie auch unter freiem Himmel gepflegt.

Im privaten Wohnzimmer: "Lebenserfahrung und Tiefe braucht's" – besucht man Martina Wiemer zu Hause, ist man bald ganz theoretisch beim Erzählen vom Märchenerzählen. Schnell bekommt man zu spüren, wie viel ernsthaftes Überlegen vorausgeht, bevor sie selbst – am liebsten in der Natur – ein Märchen der Brüder Grimm im Originaltext erzählt. "Der Grundton ist mir dabei wichtig, und zwar der Grundton der Zuversicht. Jedes Grimmsche Märchen endet gerecht, und ein gerechtes Ende hält jedes Kind trotz aller gehörten Schwierigkeiten in der erzählten Geschichte aus."

Im originellen Märchenhaus: "Mir war immer die Sprache wichtig" – die ehemalige Hüfinger Kindergartenleiterin Elke Menner sagt dies mit großer Ruhe und setzt hinzu: "Beim Erzählen von Märchen wird meine Stimme anders." Auch sie selbst wird beim Erzählen eine andere. Das alte Mesnerhaus in der Hüfinger Grabengasse hat sie mit Hilfe ihrer Familie in ein fantasiereich dekoriertes Märchenhaus umgestaltet. Hier kann sie das Erzählen für Kinder wie Erwachsene zum Erlebnis über die Sprache hinaus werden lassen. "Ich habe immer Requisiten, weil in den Märchen schöne Dinge vorkommen."

Im katholischen Kindergarten: "Erzählen schafft eine persönliche Beziehung und Bindung. Bindung vor Bildung!" Lucia Fricker, die Leiterin des katholischen Donaueschinger Kindergartens St. Lioba, hat präzise Vorstellungen vom Wert und den Aufgaben ihres Berufes. Sie bittet ihre Kollegin, die Erzieherin Martina Schroff, den Kindern die Legende der Heiligen Lioba zu erzählen; deren Namenstag steht bevor. "Spitzt mal die Ohren!", sagt Martina Schroff und animiert die Fünfjährigen zum Mitdenken. Im lebendigen Zwiegespräch geht es um Gottvertrauen, Nächstenliebe und Mut in Zeiten ohne Elektrizität und Autos.

In der Stadtbibliothek: "Ich zeige Ihnen ein tolles Buch" – wenn Christiane Lange das sagt, dann stimmt es. Die Donaueschinger Stadtbibliothek ist für sie einer der gern zitierten "Orte für Worte", ein Platz, "wo man sich physisch begegnen kann." Das tolle Buch ist in diesem Fall "Grimms Märchen ohne Worte" von Frank Flöthmann, das auf ganz überraschende Art zum Erzählen animiert. Es zeigt ein paar Märchen der Brüder Grimm als Bildgeschichten ohne Worte. Man sieht zwar, wie viele Zwerge zugange sind, was für eine Frisur Rapunzel hat oder wer wen frisst, aber alles muss man in eigene Worte fassen.

In der historischen Altstadt: "Mir mond jetzt än Zackä zueleggä" – wenn es dem Nachtwächter Konrad mit seiner Hellebarde und der Hebamme Adelheid mit ihrem Korb fürs Nötige bei ihrer Stadtführung durch das alte Hüfingen nicht schnell genug geht, dann werden sie deutlich. Kurt Löhr und Heidi Mayer-Löhr haben nicht nur eine Vorliebe für bestimmte Aspekte der Stadtgeschichte oder für Sitten und Bräuche, sondern auch für Redewendungen. Am Gerberweg bei der Stadtmühle erzählen sie im heimatlichen Dialekt, wie einem "die Felle davonschwimmen" konnten und warum ein anderer ausgerechnet am Montag "blaugemacht" hat.

Im profilierten Kurort: "Fräulein Schmidt aus Berlin zur Kur in Bad Dürrheim" – und das in den frühen 1920er-Jahren. Etwas gekünstelt darf es schon sein, wenn sich Martina Wiemer auf ihre beliebte Kostümführung begibt. Was sie erzählt, muss stimmen, aber sie macht für sich immer wieder diese schöne Erfahrung: "Lebende Figuren wecken Emotionen, machen neugierig auf Geschichte und berühren." Sie lässt ihre Gruppe sittsam "schön zu zweien laufen", erzählt von "gesalzenen Rechnungen", spricht im Flüsterton über Kommunisten, schimpft auf Salinendirektor Althaus und lobt dafür das Wirken von Luise von Baden.

Im Museum für Gegenwartskunst: "Man bringt in sieben Minuten ein Thema auf die Bühne" – so umreißt Elias Raatz eine der Bedingungen, die ein Teilnehmer an einem Poetry-Slam erfüllen muss. Der aus Villingen-Schwenningen stammende Student ist selbst Slammer, er moderiert aber auch Wettbewerbe in Sachen Text und Poesie. Das Spektrum an Themen ist enorm und reicht von philosophischen Betrachtungen bis zu humoristischen Erzählungen. Schwierige Texte, zum Beispiel über Zukunftsängste, tragen die Autoren in der Regel mit Manuskript vor, unkompliziertere erzählen sie zuweilen frei.