Donaueschingen Wenn Sieben-Meter-Wellen brechen

Donaueschingen. Die Schulbänke werden dann geräumt und das Abendessen serviert. Eine Besonderheit hier an Bord sind immer frisches Gemüse, Obst und selbst gebackenes Brot. Allerdings ist uns der ein oder andere Vorrat auch schon ausgegangen: einige Früchte, Toastbrot, Nutella und auch Müsli. Seither ist Queressen hier an Bord ein No-Go. Die letzte gemeinsame Mahlzeit am Tag lassen wir meist in gemütlicher Runde bei Kartenspielen oder Gesprächen ausklingen. Mein Tag endet um 20 Uhr, denn in vier Stunden stehe ich wieder am Ausguck und lausche der Musik unserer Nachtwache.

Viele Seekranke

So sieht allerdings nur der ganz typische Alltag auf der Pelican of London aus. Gerade wenn wir frisch in See stechen, sind hier etwa mehr als die Hälfte seekrank. Tüten und Tabletten werden wie Flugblätter auf der Straße verteilt, natürlich gibt es schwächer und stärker ausgeprägte Seekrankheiten.