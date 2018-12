Donaueschingen Wenn helfen richtig glücklich macht

Einer, der die Situation aus der familiären Sicht kennt, ist Frank Schilling, dessen Mutter seit 15 Jahren im Haus Antonius wohnt. "So ein Tag kann von Essen zu Essen schon lang werden", erklärt er. Da könnte schon mal Langeweile aufkommen. Das sei ein grundlegendes Problem der Gesellschaft und treffe auch andere Einrichtungen.

Dass es auch anders geht, zeige Holland, wo es Einrichtungen gibt, in denen Kindergärten, Altersheime und sogar ein öffentliches Café untergebracht sind, das zum Treffpunkt wird, wo die Menschen miteinander in Kontakt kommen können. "Es gibt sicher viele Menschen, die nach einer Beschäftigung suchen, die ihrem Leben Sinn gibt", sagt Schilling.

"Es gibt sicher viele, die was machen wollen, aber Berührungsängste haben", so der Erbprinz. Völlig unbegründet. "Wir zeigen alles und erklären alles und dann schauen wir, was sich daraus ergibt", sagt Krug.

Pflegeaufgaben oder Ähnliches müssten auf keinen Fall übernommen werden. Es ginge nur um die Gesellschaft für Menschen, deren Köper zwar nicht mehr so mitspielt, die geistig aber noch absolut fit wären. Die 32 Bewohner hätten ein Alter zwischen 45 und 83 Jahren. "Wir haben eine total gemischte Altersstruktur", so Krug.

Und was hat der ehrenamtliche Helfer davon? Er bekommt ebenfalls Gesellschaft und Anschluss, und er kann ganz neue Erfahrungen sammeln und letztendlich bleibt auch ein gutes Gefühl. "Helfen macht einfach glücklich", hat Yeonghee Krug festgestellt.

Wer sich ehrenamtlich im Haus Antonius einbringen will, kann sich bei Yeonghee Krug melden. Sie ist unter der Nummer 0771/1 38 39 oder per E-Mail an die Adresse info@imsed-ev.de zu erreichen.

Die Multiple Sklerose (MS) ist die häuftigste chronische entzündliche Krankheit des Zentralen Nervensystems. Die Ursache dafür ist nicht bekannt. In Deutschland sind schätzungsweise 120 000 Menschen von MS betroffen. MS ist nach heutigem Wissensstand eine Autoimmunerkrankung, die zu unterschiedlichen Beschwerden wie Gefühlsstörungen, Sehstörungen und nachlassende Kraft in Armen und Beinen führt.

Die Krankheit verändert das Leben der Betroffenen anfangs leise, aber auf Dauer nachhaltig. Kleinigkeiten werden zum Hindernis, Grenzen entstehen, wo früher keine waren – der Alltag wird so für die Betroffenen zur Herausforderung. Neben schweren Verlaufsformen gibt es auch viele Erkrankte, bei denen die MS nur geringe Störungen verursacht. Nur die allerwenigsten MS-Erkrankten sind irgendwann auf den Rollstuhl angewiesen.

Das Haus Antonius in Donaueschingen ist eine Einrichtung für die Pflege, vor allem junger MS-Betroffener, das unter der Schirmherrschaft von Fürstin Maximiliane zu Fürstenberg steht. Mit dem Bau des Haus Antonius, welches im April 1995 eröffnet wurde, hat die Interessengemeinschaft Multiple Sklerose Erkrankter Donaueschingen (Imsed) den Grundstein für die Unterbringung und Versorgung MS-Betroffener gesetzt. Das Wohnen im privaten Rahmen, eine auf die Bedürfnisse des Einzelnen angepassten Pfelge- und Betreuungsangebote stehen dabei im Vordergrund.