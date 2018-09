Donaueschingen Wenn der Schari zu früh schließt

Wobei dieser genannte Personenkreis in der Diskussion im Gemeinderat vergangenen Donnerstag im Wesentlichen keine Rolle spielen dürfte. Warum denn der "Scheri", wie er auch genannt wird, im Sommer stur um 20 Uhr geschlossen werde, wollte CDU-Rat Christof Faller wissen. Das sei an lauen Sommerabenden, an denen man sich lange am Tageslicht freuen dürfe, höchst ärgerlich, alles andere als bürgerfreundlich und deshalb nicht nachvollziehbar.

Hauptamtsleiter Horst Vetter entgegnete, in der Vergangenheit hätten sich immer wieder Anwohner über den Lärm beschwert. Konkrete Zahlen konnte Vetter indes nicht nennen. Dafür wusste Franz Albert (CDU) um die Konsequenzen dieser Beschwerden. Von der Polizei regelrecht verscheucht worden seien die Boulespieler ab 20 Uhr.

Im Sinne einer nutzerfreundlichen Lösung kramte Kerstin Skodell (CDU) in ihren Erinnerungen am Ratstisch. Weil man die Sport- und Erholungsoase dereinst als Mehrgenerationenplatz klassifiziert hatte, habe man die Schließzeit auf 21 Uhr angesetzt. Damals. Heute steht auf dem Schild etwas anderes. Im Rathaus möchte man nun nachvollzogen, was damals besprochen und möglicherweise formuliert wurde.