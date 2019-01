Donaueschingen Wenn der Mitmieter in Handschellen abgeführt wird

Jetzt sind Mietstreitigkeiten an sich noch kein Anlass für öffentliches Interesse. Wenn aber nach der unkonventionellen Türöffnung ein Mitangeklagter im derzeit in Konstanz geführten sogenannten Mafia-Prozesses in Handschellen aus der Wohnung geführt wird, ist das anders. Nicolo M. sitzt seit dem Polizeieinsatz im Juli 2017 in Untersuchungshaft. Mitunterzeichnerin des seit 2015 gültigen Mietvertrags ist Frau A. Sie lebt mit zwei Kindern weiter in der Wohnung.

So trafen sich die Beteiligten zum zweiten Mal vor dem Amtsgericht Donaueschingen. Unter Vorsitz von Richterin Katja Miller ging es in einem Beweistermin am Ende in Richtung eines Kompromissvorschlags. Nach den Aussagen des vorgeladenen Zeugen R. meinte die Richterin, ein von diesem übermittelter Aufhebungsvertrag zum Mietverhältnis sei ihrer Einschätzung nach nicht zustande gekommen. Steffen Graf, Anwalt des Vermieterehepaars, meinte dagegen, R. habe durchaus im Auftrag der Mieter gehandelt.

Kompromiss gefunden