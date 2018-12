Donaueschingen Wenn das Essen zum Erlebnis wird

Donaueschingen. Los geht es mit einer spritzigen Limonade von Rotkohl und Ingwer, verfeinert mit Himbeeressig. Zutaten, aus denen man in der heimischen Küche weniger eine Limonade gemacht hätte. Ein vorsichtiges Riechen und dann einen kleinen Schluck. Es kribbelt auf der Zunge, verschieden Geschmacksrichtungen kommen nacheinander hervor: süß, sauer, scharf. Und es schmeckt.

Wer im neuen Fine-Dining-Restaurant des Öschbergshof, dem Ösch Noir, speist, sammelt wohl viele neue Erfahrungen, was das Essen anbelangt. Rund drei Stunden dauert es, bis der abschließende Espresso serviert wird. Schließlich geht es hier nicht darum, schnellstmöglich satt zu werden, sonder hier soll das Essen zum Erlebnis werden. Und so kommt neben den eigentlich vorgesehenen sechs Gängen wesentlich mehr auf den Tisch, der mit einem Glasperlenvorhang so abgetrennt ist, dass man auch seine Privatsphäre hat, obwohl man mitten im Restaurant sitzt. So steht anstatt dem Hauptgang plötzlich ein Porzellan-Ei vor einem. Vorsichtig den Deckel gehoben, darunter Federn, etwas Stroh und ein "falsches Ei", das aus Champagner, Mango und Passionsfrucht besteht.

Sommelier bietet 500 Weine zur Auswahl und zu jedem gibt es eine Geschichte