Donaueschingen Wenigstens ein Handlauf soll helfen

Stadtbaumeister Christian Unkel hat sich das Ganze dann doch noch einmal angeschaut und selbst den Meterstab angelegt. "Wir müssten das historische Geländer auch abbauen", erklärt Unkel. Das Regierungspräsidium, das in diesem Fall für den Denkmalschutz verantwortlich ist, habe aber bereits 2014 so etwas abgelehnt, weil das Donaueschinger Rathaus eines der wenigen Gebäude aus seiner Erbauungszeit wäre, das noch die vollständige Ausstattung im Inneren habe. Er könne sich nicht vorstellen, dass eine erneute Anfrage beim Regierungspräsidium ein anderes Ergebnis bringe. "Hier wiedersprechen sich zwei Vorschriften: der Denkmalschutz und die Barrierefreiheit", so der Donaueschinger Stadtbaumeister.

Doch so schnell will die GUB – trotz mehrerer Anläufe – nicht aufgeben. "Mein Antrag war zweiteilig und der zweite Teil steht noch aus", betont Weishaar. Wenn es eben mit dem Aufzug nichts wird, müssen man eine andere Lösung finden. Vielen älteren Bürgern sei ja schon geholfen, wenn die historische Brüstung im Treppenhaus mit einem Handlauf verstehen werde. Denn daran könnte man sich wenigstens festhalten und darauf stützen, was aktuell nicht möglich sei. Da sich CDU-Fraktionssprecher Konrad Hall allerdings um die Optik im historischen Rathaus sorgt, sollen nun erst einmal entsprechende Entwürfe angefertigt und dann wieder diskutiert werden.

Als Anfang Juli der ehemalige Stadtbaumeister Heinz Bunse sein Wirken im Sitzungssaal des blauen Rathauses eindrucksvoll präsentierte, lockte das auch viele ältere Weggefährten an. Doch die Treppe, die hinauf zum wohl schönsten Saal der Stadt führte, wurde für manchen fast zum unüberwindbaren Hinderniss und war nur mit fremder Hilfe zu bewältigen. So musste sich beispielsweise ein Rollstuhlfahrer die Treppen hinauf- und wieder hinuntertragen lassen, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Die GUB stellte daraufhin Ende Juli den Antrag, dass noch einmal geprüft werden solle, ob nicht doch mit einem Aufzug im hinteren Treppenhaus oder durch eine andere Möglichkeit – wie beispielsweise ein Handlauf am historischen Treppengeländer – das Rathaus barrierefrei gemacht werden könnte.