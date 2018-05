Donaueschingen Weltreise nach Noten geht in nächste Runde

Wie gut die Musiker beim Publikum ankommen, zeigt sich nicht nur am vollen Terminkalender für 2018, sondern auch daran, dass die Gruppe vier neue Mitspieler dazugewinnen konnte. Für 2018 stehen bisher folgende Auftritte an: Am Pfingstmontag, 21. Mai, geht es zum Bachfest nach Tennenbronn, am Mittwoch, 30. Mai, werden die Musiker in Langenschiltach beim Sommerfest aufspielen, beim 140-Jahresfest in Villingen am Sonntag, 17. Juni, am Montag, 16. Juli, beim Gartenfest in Unadingen sowie am Montag, 17. September, bei der Sichelhenke in Leipferdingen. Abschluss wird das Herbstfest in Urach am Sonntag, 14. Oktober, sein.