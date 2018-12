Donaueschingen (los). Der Reit- und Fahrverein im Sickenbühl lädt am Sonntag, 16. Dezember, Freunde des Reitsports auf seine Anlage an der Landesstraße nach Grüningen ein. Um 15 Uhr beginnt dort das Weihnachtsreiten mit Programm-Elementen wie Quadrillen oder der Demonstration am Beispiel der sechsjährigen Juliane Sabrowski, die unter Anleitung des Reitlehrers Claus Steidiger zeigt, wie Kinder den Umgang mit Pferden bis hin zum Turnierreitsport erlernen. Die beiden Jugend-Beauftragten des Vereins, Sabrina und Tamara Benz, halten auch Gutscheine für Eltern bereit, die sich für Anfänger-Reitstunden als Geschenkidee entscheiden wollen. Bis etwa 18 Uhr gibt es auch ein gastronomisches Angebot.