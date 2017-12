Donaueschingen Weihnachtliches Stück begeistert

Die Zuschauer erleben die seelischen Leiden, die Verkrustungen von Scrooges Seele sowie seinen Wandel unmittelbar mit.

Sabine Milbradt bringt mit ihrer zupackenden Regie alle ihre Spieler, von der kleinsten Rolle in der Kinderschar bis hin zu den Hauptrollen, ganz dazu, in dem vielschichtigen Spielgeschehen aufzugehen, so dass alle am Ende erleichtert und auch bereichert in das erlösende und auch hoffnungsvolle "We wish you a merry christmas" einstimmen können.

Großen Anteil am Erfolg hat auch Dirigent Harald Meyer mit seinem Orchester und dem Chor. Viele traditionelle und neuere Weihnachtslieder sind in einer rhythmisch-lebendigen Fassung zu hören. Der freudige Beifall des Publikums wollte nicht enden.

Als Darsteller und in der Kindergruppe wirken mit: Claudia Böhm, Sarah Bromberger, Inga Bronk, Evelyn Gentilini, Laura und Nina Hösl, Philipp Hudek, Simon Johannisson, Jette Käfer, Franziska und Larissa Kanstinger, Jens Kistenbrügger, Finn-Yorik, Jörg und Kira-Luise Klaus, Jonas Korhummel, Maja Liebenwein, Bernhard Limberger, Nina Losch, Maya Milbradt, Raphael Müller, Lucia Rothweiler, Frederik Scheib, Claudine und Lucrezia Schmid-Kempter, Lucia Silano, Anton Weber und Thomas Wollenberg.

Es musizieren: Hubert Bromberger, Eveline Langenbacher, Brian, Jochen und Joris Maier, Harald Schmidle, Volkmar Weber, Peter Westhoff, Ulrike Wolff.

Im Chor singen mit: Petra Bast, Ricarda Baur, Stefan Eckert, Friedemann Kawohl, Birgit Maier, Elisabeth Maier (Solistin), Andrea Mayer, Johannes Michel, Markus Milbradt, Irina Mudrich (Solistin), Ursel Richter, Christine Scheib, Gunther Schwarz, Margret Volz, Thomas Weinreich, Jürgen Willmann.

Das technische Team bilden Teresa Oschwald (Inspizientin), Annette Kümmel (Soufflage), Manuela Pulido Canales und Laura Hösl (Maske), Arne Bronk (Technik) und Detlef Ditz-Burk (Kulissen). Musikalische Leitung Harald Meyer. Die Inszenierung des Stückes besorgte Sabine Milbradt, die auch Regie führt.

Weitere Aufführungen sind am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr, und am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr in den Kaufmännischen Schulen Donaueschingen, sowie am Samstag, 9. Dezember, um 15 Uhr im Bregtäler Bräunlingen und am Sonntag, 10. Dezember, 15 Uhr, im Haus des Gastes Königsfeld zu sehen. karten im Vorverkauf gibt es bei Augenoptik Marcus Milbradt, Karlstraße 38, Donaueschingen.