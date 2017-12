Feiern für den guten Zweck: Traditionell findet am ersten Adventswochenende im Schloss die Weihnachtsgala statt (Bild unten rechts). Fürstin Milana zu Fürstenberg (Bild oben rechts) konnte zugunsten ihrer Imsed-Stiftung Gäste aus Wirtschaft, Politik und dem Adel begrüßen. So waren beispielsweise die beiden IMS Gear Geschäftsführer Wolfgang Weber und Dieter Lebzelter, aber auch Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier und Stadtrat Konrad Hall in der langen Schlange (Bild Mitte) zu finden, die sich bildete, als die Fürstin und das Erbprinzenpaar Christian und Jeannette zu Fürstenberg jeden ihrer Gäste persönlich begrüßten (Bild links). Mit einem Herrnhuter Stern wurde an diesem Abend auch an die verstorbene Nelly Käfer erinnert, die über Jahrzehnte im Dekorationsteam bei der Weihnachtsgala tätig war. Fotos: Jakober