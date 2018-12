Im markanten Barockbau der Kirche neben der Donauquelle tut sich einiges: In großer Zahl stehen in diesen Tagen wieder Rundgänge und -fahrten an, deren Ziel die in diesem und anderen Gotteshäusern der Donaustadt aufgestellten Weihnachtskrippen sind. Das Exemplar in der Stadtkirche St. Johann weist beachtliche Maße auf: Es ist acht Meter lang, die Figuren – Maria, Josef und die Heiligen Drei Könige – sind jeweils 40 Zentimeter hoch. Foto: Hahnel