Donaueschingen Wehr mit neuem Ausrückekonzept

Donaueschingen-Pfohren. Gesamtkommandant Edgar Schiesel skizzierte im Riedsee-Restaurant in der Mitgliederversammlung der Pfohrener Wehr die neue Situation, deren Fundament von einem soliden Ausbildungsstand und eine identische Schutzbekleidung aller Einsatzkräfte gebildet wird.

Mit der Neuordnung einhergehend ist die Bildung der Stützpunkt-Bezirke Donaueschingen-Mitte in der Kernstadt, Donaueschingen-West in Wolterdingen und Donaueschingen-Ost in Pfohren.

"In Pfohren und Wolterdingen stehen tagsüber genügend Kräfte bereit, die im Falle eines Einsatzes in die Nachbarorte ausrücken können", erläuterte Schiesel. So ist die Abteilung Pfohren in Zukunft bei Notfällen in Neudingen, Heidenhofen und Aasen gefordert. Wolterdingen sei für Grüningen und Hubertshofen zuständig.