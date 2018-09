Donaueschingen Wegen Rauchmeldern mehr Einsätze der Feuerwehr

Donaueschingen - Ein vergessener Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd, es beginnt zu qualmen, der Rauchmelder springt an – und niemand ist zu Hause. Derartige Situationen ereignen sich erschreckend oft und halten die Feuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis seit der Einführung der Rauchmelderpflicht in Baden-Württemberg 2013 auf Trab, so auch in Donaueschingen. Da stellt sich die Frage, ob die Einführung der Rauchmelderpflicht unter diesen Gesichtspunkten überhaupt sinnvoll war oder sie vielmehr eine unnötige Zusatzbelastung für die Feuerwehren darstellt.