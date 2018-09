Donaueschingen Wegebau ist derzeit unter Dampf

Donaueschingen-Aasen. Im Ortschaftsrat informierte Ortsvorsteher Horst Hall über den Planungsstand für einen Radweg in Richtung Hotel Öschberghof.

Bereits fertiggestellt und sichtbar in Anspruch genommen werden der neue Gehweg vom Aasener Friedhof bis zum Schützenhaus entlang der Steigstraße und ein Gehweg vom Bettelhansenkreuz bis zur Einmündung der Hegistraße. Letzterer soll vor allem den Grundschülern und Kindergartenkindern, die von Heidenhofen nach Aasen laufen, mehr Sicherheit bringen.

Auslöser für die Planungen zum Rad- und Gehweg in Richtung Öschberghof waren vor allem die beiden neuen Wohnhäuser, die die Firma Aldi für ihre Mitarbeiter im nahe gelegenen Hotel erstellt hat. Man geht davon aus, dass etliche der Bewohner der neuen 27 Wohneinheiten gerne die Möglichkeit nutzen, ihren Arbeitsplatz per Fahrrad zu erreichen. Aber auch für Aasener Schüler, die ihre Schulen, und Erwachsene, die ihren Arbeitsplatz in Donaueschingen umweltfreundlich mit dem Rad ansteuern oder Freizeitaktivisten, die eine Radfahrt oder Wanderung in Richtung Pfohren machen, würde das mehr Sicherheit bedeuten.