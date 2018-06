Donaueschingen Weg ist für die Schüler erneut das Ziel

Donaueschingen. Über die Jahre hinweg hat sich die Trekkingklasse als eigenständige Profilklasse entwickelt und etabliert. Jahr für Jahr wird die Tour durch Andreas Gottschling, Anneke Telkämper und weitere Kolleginnen und Kollegen weiter entwickelt und verbessert.

Auch für dieses Jahr stecken alle Beteiligten bereits bis zum Hals in Vorbereitungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Ein großes Ziel der Trekkingtour ist es, den Jugendlichen Selbstvertrauen, Selbstverantwortungsbewusstsein und Durchhaltevermögen zu vermitteln. Die Umsetzung dieses Anliegens beginnt natürlich schon Monate vor dem eigentlichen Start der Wanderung. Die Schüler sind beispielsweise schon seit Wochen damit beschäftigt, die Wanderkarten für die jeweiligen Touren zu entwerfen. Für jede Tagestour werden je nach Höhenmeter und Etappe zwischen 15 und 25 Kilometer eingeplant. Um diese teilweise beträchtlichen Strecken zu meistern, trainieren die Jugendlichen fleißig an den freien Wochenenden. Zusätzlich ist eine gemeinsame Probewanderung geplant, um die Wanderschuhe einzulaufen und lästigen Blasen an den Füßen zuvor zu kommen.

Ein solch großes und langes Projekt wird selbstverständlich nicht von alleine finanziert. Auf verschiedenen Märkten verkauften die Jugendlichen, unterstützt von ihren Eltern, selbst gemachten Kuchen, Marmelade, Honig, Öle, Stoffbeutel, Holzgegenstände und vieles mehr. Zudem hat sich über die Jahre hinweg ein großer Sponsorenpool gebildet, der dieses einzigartige Projekt großzügig mitfinanziert. Die restlichen Kosten werden von den jeweiligen Eltern übernommen, die ihren Kindern dieses Erlebnis ermöglichen möchten.