Donaueschingen Wechselgeld geklaut

Donaueschingen. Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Friseursalon in der Max-Egon-Straße eingebrochen und haben aus einer Kasse verbliebenes Wechselgeld entwendet. Über ein Treppenhaus des schräg gegenüber einem Radcenter gelegenen Wohn- und Geschäftshauses gelangten die Täter laut Polizei zu einer Verbindungstüre zu dem Frisierladen und hebelten diese gewaltsam auf.